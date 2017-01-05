Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehit polis memurlarının ölümüne ilişkin gözaltına alınan tanker şoförü Haşim Karatay ile araçta bulunan E.G (16), M.F.Ç (17) ve K.G'nin (16) emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden tanker sürücüsü Karatay tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aydın-Nazilli karayolu Sanayi Mahallesi'ndeki kavşakta salı günü 'dur' ihtarına uymayan bir aracı takip eden Hasan Özdemir'in kullandığı 09 A 7444 plakalı polis aracı, Haşim Karatay yönetimindeki 20 SP 946 plakalı tanker ile çarpışmış, kazada yaralanan Hasan Özdemir ile Yener Arslan şehit olmuştu.