Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Antalya-Burdur karayolu üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Evli ve 5 çocuk babası 39 yaşındaki Selahattin Yıldız, 3 gün önce bekçi olarak işe başladı. İddiaya göre Yıldız, kullandığı forkliftle çukura düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri forkliftin altında kalan Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yıldız’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.