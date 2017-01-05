Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sürmene ilçesinin Yukarı Çavuşlu mahallesindeki evlerinde annesi ve 3 kardeşini tüfekle vurarak öldüren ve daha sonra da polise teslim olan Ali Ragıpoğlu, sabah saatlerinde Sürmene Adliyesi'ne getirildi. Burada Cumhuriyet Savcısı'na ifadesinin ardından tutuklanmak talebiyle mahkemeye sevk edilen Ragıpoğlu'nun savcılık ifadesinde şokta olduğunu belirterek "Olayı hatırlamıyorum, pişmanım" dediği öğrenildi. 'Silahla birden fazla adam öldürmek' suçundan tutuklanan şahıs, geniş güvenlik önlemleri altında jandarma aracına konularak cezaevine gönderildi.