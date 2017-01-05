Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çorum'da arazisini baz istasyonu kurulması için bir GSM şirketine kiralayan kişi ile istasyonu istemeyenler arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Bahçelievler Mahallesi İpekli Evler 5. Sokak'taki arazisini baz istasyonu kurulması için bir GSM şirketine kiralayan Fatih Ö. ile evlerinin yanına baz istasyonu kurulmasını istemeyen Haydar D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Haydar D'nin çocukları Erhan D. ile Demet D'nin de karıştığı kavgada taraftar birbirlerini darbetti. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis, taraftarı ayırdı. Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden 4 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Birbirlerinden şikayetçi olan taraftar, polis tarafından emniyete götürüldü.

Bu arada kavganın devam etmesi ihtimaline karşı İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerince baz istasyonunun kurulacağı alanda tedbir alındı.