Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki gün önce Youtube'a yüklenen ve iki yaşındaki bebeğin, ikiz kardeşini üzerine düşen şifonyerin altından kurtardığı anları aktaran görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları videonun viral bir reklam olabileceğini iddia etti. İki yaşındaki Bowdy'nin kardeşini kurtarması çok ilgi görse de sosyal medya kullanıcıları videoda dikkat çeken noktaları gündeme getirdi.

Çekmecelerin boş olması, odada kimsenin olmaması, şifonyer devrildikten sonra da kimsenin bunu duymamasının şüphe uyandırdığı öne sürüldü. İddialara göre bebeklerin babasının gizli kamera satan bir şirkette çalışması videonun viral reklam olma şüphesini artırdı. CNN'e konuşan anne baba ise bu iddiaları reddederek, görüntülerin tamamen tesadüf eseri kaydedildiğini savundu.