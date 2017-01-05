Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesi amacıyla emniyet müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında aralık ayı içerisinde ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan 51’i Pakistan uyruklu, 45’i Afganistan uyruklu, 1’i Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu, 1’i Özbekistan uyruklu olmak üzere toplam 98 yabancı uyruklu şahsın yakalandığı belirtildi. Yabancı uyruklu şahısları yasa dışı yollarla ülkeye sokan, bu şekilde insan ticareti suçunu işleyen 9 şüphelinin de görevliler tarafından yakalandığı belirtilen açıklamada, "Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevkleri sağlanmış olup, şüphelilerden M.A. Afganistan uyruklu, M.D., A.Y. İ.T., M.N.Ö., A.Ö. ve H.A.Z. isimli 7 şüpheli "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Yapmak" suçundan mahkemece tutuklanırken, Y.Y., B.Ö. isimli 2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır"denildi.