Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan İlkokulu’ndan öğrencileri alıp evlerine bırakmak için yola çıkan Cebrail Kapucu’nun kullandığı 31 S 2258 plakalı servis aracına Yenişehir Mahallesi Avşar Oğlu Siteleri önündeki hemzemin geçitte yük treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis aracının arka kapıları yerinden çıkarken, araç içerisinde bulunan 25 öğrenciden 5’i yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı 5 öğrenciyi Hanifi İlhan Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırdı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.