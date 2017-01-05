Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’deki terör saldırısının ardından saldırıda patlatılan araç ve şehit polis Fethi Sekin'in motosikleti çekici ile kaldırıldı. Bu sırada adliyede zabıt katipliği yapan şehit Musa Can’ın yakınları olay yerine gelerek, “Ölen kişi ağabeyimiz mi?” diyerek gözyaşı döktü. Musa Can’ın şehit olduğu bilgisini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Şehidin yakınları, ambulansla hastaneye kaldırıldı.