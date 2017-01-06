Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, iptal edilen seferler şöyle:

Saat Sefer

07.00Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

08.30İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.00Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.00Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

10.45İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İDO'nun iptal seferleri şöyle:

06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07:10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü

07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

12:00 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü

14:30 Yalova-Tuzla-Kartal Deniz Otobüsü