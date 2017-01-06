Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da yağışsız ve güneşli günleri geride bırakıyoruz. Bugünden itibaren yağmur, cumartesi günü ise kar, hava sıcaklığındaki 15 derecelik ani sıcaklık düşüşüyle geri dönüyor. Gece -6’yı göreceğimiz İstanbul’da uzmanlar 6 yıl sonra en sert kışın yaşanacağını ve etkisini 5 gün sürdüreceğini söylüyor...

İstanbul’da yağışsız ve mevsim normallerinin biraz üzerinde seyreden havanın keyfini birkaç gündür sürüyoruz ama bugün ve cumartesi adeta bir şok yaşayacağız. Yılbaşı öncesinde gelen karı aratacak yağışlar uzmanlara göre 5-6 yıldır gelmeyen sert ve en uzun soluklu kar yağışı olacak.

Cuma günü 11 derece dolaylarında seyredecek sıcaklık cumartesi -1’e aynı günün gecesi ise -6 ya kadar düşecek. Peki son yıllarda rutin bir kış yaşadığımız İstanbul’da bu kış yaşadığımız ani sıcaklık ve hava değişimleri ne kadar normal, olması gereken bu mu?

Cuma gecesinden etkisi başlayacak ve cumartesi günü şiddetini artırarak kenti 5 gün boyunca etkisi altına alacak karakış için uzmanlar ne diyor? İşte o görüşler..

‘ZEMİNDE UZUN SÜRE KALACAK’

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteroloji Laboratuvarı Başkanı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek: Hava değişimleri normal. Çünkü soğuk hava öncesi güneyden sıcak hava girişi gelecek sert havanın habercisidir. İstanbul’da yaşadığımız da budur. Bu seferki yağış İstanbul’un zemininde uzun süre kalacak, bu kez kar tutacak.

Çünkü kar tutmasında en önemli faktör deniz suyu sıcaklığının 8-9 dereceye inmesi. Bu faktörü göz ardı ederek hava tahminleri yapanlar yanılır. Çünkü şu an bu seviyeyi gördüğümüzden dolayı kar yerde uzun soluklu kalacak. Cuma günü 14’e kadar çıkacak sıcaklık cumartesi günü ani düşecek ve -4’ü göreceğiz.

Ama kar yağdıktan sonra yüksek basınç kalırsa -7’ye de iner. Ama bu yağışta bunu görmeyebiliriz. Bu kar yağışı 11 Ocak Çarşamba’ya kadar sürecek. Çarşamba öğlen etkisini azaltacak.

‘CUMA BAŞLAMASI AVANTAJ’

5 gün yoğun bir karla mücadelenin içinde olacağız. Hatta pazartesi okullar tatil bile olabilir. Bu kar ben geliyorum diye bağırıyor. Önceki yağış çok abartıldı. Ama asıl kar bu olacak. Özellikle son 5-6 yılın en uzun soluklu kar yağışı olacak. Sert bir soğuk kapıda. Ve bu kar son olmayacak. Ocak ayı içinde aralıklarla göreceğiz. Gerçek kışı yaşayacağız.



Yağışların ardından 12 Ocak Perşembe gününden sonra 8 derecelere kadar çıkacak. 13 Ocak Perşembe günü 12 dereceyi bulacak. Şubatta aralıklarla yağış görecek olsak da sert etkisini kaybediyor. Rüzgârla birlikte soğuk hava hissedilen soğuğu daha da artırabiliyor. Geçen yağışlarda 90 km’ye kadar çıkmıştı rüzgar hızı.



Bu yağışta da rüzgârla bu etki artabilir. -4’e kadar düşecek sıcaklıklar rüzgar etkisiyle -8 hissedilebilir. Ama bu yağışın cuma gece başlayacak olması avantaj, yolda apansız yakalanmayacağız, hafta sonu yağışın keyfini çıkarabiliriz.

GRÖNLAND BENZETMESİ YERİNDE!

Kuzeyden sarkmış olan soğuk havayı gösteren bu eğrilerdeki işaretlenmiş mavi bölge özellikle de soğuk havanın cumartesi günü şiddetlendiğini gösteriyor. İstanbul ve Grönland havası üzerinde yapılan benzetmelerin bu eğriler nedeniyle yerinde olduğunu söyleyen Adil Tek, “İngiltere’nin kuzeyine bakınca aynı renkleri görüyoruz üzerimizde. Yani benzer değerler var. Benzetme yerinde” diyor.

‘KIŞI KIŞ GİBİ YAŞIYORUZ’

İTÜ Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu ise normalde kış şartlarında olması gereken havayı yaşadığımızı söyleyerek, “İklim değişikliği ve hava olaylarını karıştırmayalım. Bu hava olması gerekendir. Ani değişiklikler normaldir. Kışı kış gibi yaşıyoruz. 15 dereceden 0 dereceye düşmesi soğuk sıcak cephenin yer değiştirmesinden. Lodosun gözü yaşlı deriz. Arkasından yağar ya da güneş sonrası kar gelir. Olması gereken bu. Anormal bir durum yok” diyor.

FIRTINA UYARISI

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, yurdun iç ve batı bölgeleri için fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Rüzgarın; Bugün ve yarın (Cuma) Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esmesi beklenmektedir. Güney yönlerden esen rüzgarın yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege'de yön değiştirerek kuzeybatı (karayel) yönüne dönmesi beklenmektedir. Başta soba ve bacı gazı zehirlenmeleri olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, iç bölgelerde kar erimeleri, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."