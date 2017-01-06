Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi Motosikletli Şahinler Timi'nde görevli 43 yaşındaki Sekin, yaklaşık 9 yıldır görev yaptığı İzmir Adliyesi önünde düzenlenen terör saldırısında şehit düştü.

Adliye binası C kapısı istikametine seyreden şüpheli aracı gördükten sonra yola çıkan Fethi Sekin, dikkati ve tecrübesi sayesinde çok sayıda insanın yaşamını kurtardı. Teröristleri fark ettikten sonra silahını çeken şehit polis memuru, aracın kapıya yönelmesine mani oldu.





Araçtan inen silahlı teröristleri de kovalayan Sekin, açılan ateş sonucu şehit oldu.

Şehit polis memuru, kovalamaca sırasında da teröristlerden birini öldürdü.

Bu arada, İzmir Valisi Erol Ayyıldız da şehit Sekin için, "Şehit düşen cefakar ve fedakar polis memuru, olayın daha az zaiyatla atlatılmasını sağladı" ifadelerini kullanmıştı.







ŞEHİT POLİS, ANNESİNİ 2 AY ÖNCE KANSERDEN KAYBETTİ

Şehit polis, 2014 yılında İzmir Adliyesi’ndeki görevi sırasında manevra yapan bir aracın çarpması sonucu yaralanmış, tedavisinin ardından tekrar göreve dönmüştü.

Elazığ'ın Baskil İlçesine bağlı Doğancık Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.





Üç çocuk babası şehidin 6 kardeşinden biri de polis.

Annesi Hatun Sekin'i 2 ay önce kanserden kaybettiği ve ve 66 yaşındaki babası Mehmet Zeki Sekin'in de eşini kaybetmesinden sonra İzmir'deki oğlunun yanına gittiği belirtildi.





"KAHRAMAN POLİS" SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Twitter üzerinde dün açılan #FethiSekin başlığı en fazla mesaj paylaşılan hesaplar arasına girdi. Bugün de #Kahramanımız başlıklı hesap ise şehit polis memuruyla ilgili duygularını paylaşmak isteyen kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.





Şehit polis memurunun kahramanlığına ilişkin düşüncelerini dile getiren sosyal medya kullanıcıları, İzmir Adliyesine yolu düşen hemen herkesin simaen de olsa tanıdığı Sekin ile olan anılarını da paylaştı. Bunlar arasında "duruşmaya yetişmek için park yeri arayıp bulamayan bir tercümana polis aracını çekerek yer açması ve başka bir polis tarafından ceza yazılmaması için camına not bırakması" da yer aldı.





Fethi Sekin hakkında, polis okulu yıllığında yazılan "Polis okuluna efsane gibi gelip giden, uykusunda bile hoşkin oynama kabiliyetine sahip, mert, gakkoş karakteriyle, hoş gülüşüyle biz arkadaşları asla unutmayacağız" mesajının paylaşıldığı ifadelerde Sekin'in Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı ve 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir ile birlikte anılması dikkati çekti.





Sosyal medyada şehit Sekin'in Altınordu Futbol Kulübü altyapısındaki oğlunun Galatasaray altyapısına alınması konusunda da bazı kullanıcılar mesajlar paylaştı.





Galatasaray Spor Kulübü de bu çağrılara kısa sürede yanıt vererek, Sekin Ailesi'nin acısını henüz çok taze ve bu tür kararların alınması için erken olmakla birlikte tüm kamuoyunun Galatasaray altyapısının kapılarının şehidin emanetine ardına kadar açık olduğu, eğitim bursu verilmesi dahil her türlü imkanın Galatasaray camiasının, Sekin ailesine ve Türkiye'ye sözü olduğu bildirildi.





Facebook da şehit polis memuru Fethi Sekin'in kişisel hesabını, "anıtlaştırılmış hesap" olarak değiştirdi.







