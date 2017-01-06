Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle Arnavutköy ve civarında etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Sürücüler yolda güçlükle ilerlerken, beyaz örtü kısa sürede her yeri kapladı. Belediye ekipleri de tuzlama çalışmalarına devam ediyor.İstanbul'da kar yağışı başladı Saat 20.00'den sonra il geneline yayılacak olan kar yağışı, gece boyu ve Cumartesi günü devam edecek.



36 SAAT SÜRECEK

Yaklaşık 36 saat sürecek kar yağışı sonrası 20 cm üzerinde kar örtüsü bırakması bekleniyor.



5 GÜNLÜK HAVA RAPORU

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmini raporunda, istanbul'da salı gününe kadar kar yağışı olacağı görülüyor.





GECE BOYUNCA KAR YAĞACAK

Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürlüğü yetkilisi, beklenen kar nedeniyle paniğe gerek olmadığını ifade ederek, şu bilgileri verdi: “Güneyli kuvvetli rüzgar ve lodosla beraber bugün öğle saatlerine kadar yağmur devam edecek. Bugün öğleden sonra hava soğumaya başlıyor. Rüzgar, kuzeye dönüyor. Hava da yavaş yavaş karla karışık yağmura geçiyor. Hava bugün saat 20.00 gibi kara çevirecek. Gece boyunca ve cumartesi öğlene kadar da yoğun şekilde kar yağışı bekliyoruz. Cumartesi, pazar ve pazartesi de kar yağışı aralıklarla devam edecek.”



WHATSAPP İHBAR HATTI

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kış koşullarında olumsuzluklara karşı vatandaşların işbirliğiyle sorunları çözmek için WhatsApp ihbar hattı kurdu. Vatandaşlar Alo 153 Beyaz Masa numarasının yanı sıra artık (0 552 153 00 34) WhatsApp ihbar hattı üzerinden de müracaatta bulunabilecek.

SICAKLIK 10 DERECE DÜŞECEK

Kar yağışının 8 Ocak Pazar gününden itibaren etkisini azaltarak aralıklarla gelecek hafta ortasına kadar devam edeceği, hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 10 derece altında seyredeceği ifade edilen açıklamada, gündüz sıcaklıklarının İstanbul'un büyük bölümünde hafta ortasına kadar sıfır derecenin altında olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, yer yer tipi şeklinde etkili olacak yoğun kar yağışıyla kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden, başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

5 GÜNLÜK HAVA RAPORU

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmini raporunda, istanbul'da salı gününe kadar kar yağışı olacağı görülüyor.

GECE BOYUNCA KAR YAĞACAK

Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürlüğü yetkilisi, beklenen kar nedeniyle paniğe gerek olmadığını ifade ederek, şu bilgileri verdi:

“Güneyli kuvvetli rüzgar ve lodosla beraber bugün öğle saatlerine kadar yağmur devam edecek. Bugün öğleden sonra hava soğumaya başlıyor. Rüzgar, kuzeye dönüyor. Hava da yavaş yavaş karla karışık yağmura geçiyor. Hava bugün saat 20.00 gibi kara çevirecek. Gece boyunca ve cumartesi öğlene kadar da yoğun şekilde kar yağışı bekliyoruz. Cumartesi, pazar ve pazartesi de kar yağışı aralıklarla devam edecek.”





CUMA



CUMARTESİ



PAZAR



PAZARTESİ



SALI

