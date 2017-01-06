Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da beklenen kar yağışı öğleden sonra başladı. Kar yağışı nedeniyle ufak maddi hasarlı kazalar ve araç arızaları nedeniyle İstanbul trafiği adeta durma noktasına geldi. Mesai saatinin bitimiyle beraber yoğunlaşan trafik yüzde 90'a çıkarken, TEM'de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Meteoroloji uyarmıştı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre kuvvetli yağmur saat 16.00 civarında İstanbul'un batısında Çatalca Silivri hattında karla karışık yağmur ve kar şekline dönecek. Yağışın saat 20.00'ye kadar İstanbul geneline yayılması yoğun olarak gece boyu ve Cumartesi günü devam edeceği tahmin ediliyor. Karın 20 cm üzerinde kar örtüsü bırakacağı bekleniyor.