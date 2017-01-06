Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul’u bu akşam etkisi altına alması beklenen soğuk hava koşulları nedeniyle vatandaşların sıkıntı çekmemesi için daha önceden duyurusu yapılan 7 Ocak Cumartesi ve 8 Ocak Pazar tarihlerini de içine alarak planladığı TÜM bakım ve onarım çalışmalarını OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI DÜZELENE KADAR tamamen iptal ettiğini duyurdu.

Buna göre 7-8 Ocak 2017 tarihlerinde Sarıyer, Çatalca, Küçükçekmece, Esenyurt, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Zeytinburnu, Fatih, Topkapı, Bağcılar, Arnavutköy, Eyüp ilçelerindeki planlı bakım ve onarım çalışmalar ileri bir tarihte gerçekleştirilecek. Soğuk hava koşulları bölgeyi tamamen terk edene kadar bu çalışmalar yapılamayacak.

EKİP VE ARAÇ SAYISI İKİ KATINA ÇIKARILDI

BEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, “Kaliteli ve sürekli elektrik sağlamak amacı ile yatırım, bakım ve onarım faaliyetleri ileriki tarihe ertelenmiştir. Tedbir kapsamında ekip ve araç sayıları iki katına çıkarılmıştır. Ekiplerimiz 7/24 çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir” dendi.

Daha önce açıklanan, ancak soğuk hava koşulları nedeniyle ERTELENEN planlı bakım ve onarım çalışmaları şu şekilde sıralanıyor:

7 Ocak 2017 Cumartesi

-İstinye Mah., Yeniköy Mah., Tarabya Mah., Kireçburnu Mah., Ferahevler Mah., (Sarıyer ilçesi) ve civarında 7 Ocak 2017 00.01-09.00 saatleri arasında,

-Kaleiçi Mah., Gökçeali Cad., Vezir Ferhatpaşa Cad., Han Sok., (Çatalca ilçesi) ve civarında 7 Ocak 2017 08.00-16.00 saatleri,

-Yenibosna Merkez Mah., Değirmenbahçe Cad., Remzi Özkaya Sok., Oruç Reis Sok., Prof.Dr.M.Nevzat Pisak Cad., Arif Ağa Sok., Çınar Cad., Kavak Sok., Ihlamur 3 Sok., Bloklar Sok., Boyner Sok., Gündüz Sok., Okul 2 Sok., Barış Sok., Öksüz Sok., Siteler Cad., Çavuş Sok., Kahraman Sok., Köyaltı Sok., Karakol Sok., Sanayi Cad., Erdal Sok., Erciyes 1 Sok., Ata 1 Sok., Yıldırım Beyazıt Cad., Atatürk Cad., Elif Sok., Paktaş Sok., Nigar Sok., Kaya 1 Sok., Kayalık Sok., Huzur Sok., Çobançeşme Mah., Elmalı Sok., Serik Sok., Manavgat Sok., Mithatpaşa Cad., Tepecik Sok., Yaprak 1 Sok., Kımız Sok., Dumlupınar Cad., Okul Sok., Genç Osman 1 Sok., Altay Sok., Selvi Sok., Aşiyan 1 Sok., (Bahçelievler ilçesi) ve civarında Kartaltepe Mah., Çobançeşme Fidanlık Sok., (Küçükçekmece ilçesi) ve civarında 7 Ocak 2017 08.00-19.30 saatleri arasında,

-Yunus Emre Mah., 393. Sok., 392. Sok., 381. Sok., 395. Sok., 440. Sok., 448. Sok., Mandıra Cad., (Esenyurt ilçesi) ve civarında Yeşilkent Mah., G-19 Sok., G-20 Sok., G-21 Sok., G-22 Sok., G-23 Sok., (Avcılar ilçesi) ve civarında 7 Ocak 2017 08.00-20.00 saatleri arasında,

-Zekeriyaköy Mah., Kilyos Cad., (Sarıyer ilçesi) ve civarında 7 Ocak 2017 09.00-16.00 saatleri arasında,

-Altıntepsi Mah., Uygur Cad., (Bayrampaşa ilçesi) ve civarında 7 Ocak 2017 09.00-16.00 saatleri arasında,

-Adnan Kahveci Mah., Kafkas Cad., Paşabahçe Cad., (Beylikdüzü ilçesi) ve civarında 7 Ocak 2017 09.00-14.00 saatleri arasında,

-Kazlıçeşme Mah., Kennedy Cad., (Zeytinburnu ilçesi) ve civarında 7 Ocak 2017 11.00-15.00 saatleri arasında,

-Yenidoğan Mah., Abdi İpekçi Cad., Karakaş Sok., Rami Kışla Cad., Caner Sok., (Bayrampaşa ilçesi) ve civarında 7 Ocak 2017 13.00-16.00 saatleri arasında,

-Beylikdüzüosb Mah., 2 Cad., 4. Cad., Ali Cebi Cad., (Beylikdüzü ilçesi) ve civarında 7 Ocak 2017 13.00-19.00 saatleri arasında.

8 Ocak 2017 Pazar

-Cibali Mah., Atatürk Bul., Cemalettin Efendi Sok., Salihpaşa Cad., Fukarababası Sok., Yeşil Tulumba Sok., Yeni Tulumba Çıkmazı Sok., Elvanzade Camii Sok., Tepedelen Sok., Pekmezci Sok., Ali Tekin Sok., Mürşit Sok., Kadir Has Cad., Üsküplü Cad., (Fatih ilçesi) ve civarında 8 Ocak 2017 07.00-19.00 saatleri arasında,

-Hastane Mah., Ayasofya Cad., Hadımköy-İstanbul Cad., (Arnavutköy ilçesi) ve civarında 8 Ocak 2017 08.00-20.00 saatleri arasında,

-Bağlar Mah., Çavdar Sok., Çilek Sok., Nil Sok., Nur Sok., Ozan Sok., Sevilay Sok., Sevim Sok., Şafak Sok., Ünverdi Sok., Yıldız Sok., Yılmaz Sok., Zeynep Sok., (Bağcılar ilçesi) ve civarında 8 Ocak 2017 08.00-19.00 saatleri arasında,

-Rüstempaşa Mah., Ragıp Gümüşpala Cad., Sarıdemir Mah., Ragıp Gümüşpala Cad., (Fatih ilçesi) ve civarında 8 Ocak 2017 08.00-20.00 saatleri arasında,

-Orhan Gazi Mah., Atatürk Bul., (Esenyurt ilçesi) ve civarında 8 Ocak 2017 08.00-19.00 saatleri arasında,

-Hadımköy Mah., Mustafa İnan Cad., Ömerli Mah., Hakkı İleri Cad., (Arnavutköy ilçesi) ve civarında 8 Ocak 2017 09.00-18.00 saatleri arasında,

-Ayvansaray Mah., Çınçınlı Çeşme Aralığı Sok., Çınçınlı Çeşme Sok., Püsküllü Cad., Mahkemealtı Cad., Sinanağa Çeşmesi Sok., Kırkambar Sok., Esnaf Loncası Sok., Dökmeci İbrahim Sok., (Fatih ilçesi) ve civarında 8 Ocak 2017 09.00-18.00 saatleri arasında,

-Mavigöl Mah., Koca Yusuf Cad., Peker Sok., Yeşil Yalı Sok., Asalet Sok., (Arnavutköy ilçesi) ve civarında 8 Ocak 2017 09.00-14.00 saatleri arasında,

-Topçular Mah., Demirkapı Cad., Rami Kışla Cad., (Eyüp ilçesi) ve civarında 8 Ocak 2017 09.00-12.00 saatleri arasında,

-Üniversite Mah., Aşık Mahzuni Sok., Selvi Sok., Çınar Sok., Çavuş1 Sok., Bahar Sok., (Avcılar ilçesi) ve civarında 8 Ocak 2017 10.00-20.00 saatleri arasında,

-Kartaltepe Mah., 50. Yıl Cad., Okul Cad., Gazi Osman Paşa Cad., İstanbul Cad., Atatürk Cad., Ankara Cad., Ordu Cad., Gazi Kemal Cad., (Bayrampaşa ilçesi) ve civarında 8 Ocak 2017 13.00-16.00 saatleri arasında.