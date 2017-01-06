Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saat 18.10'dan itibaren başlayan kar yağışı kısa sürede Atatürk Havalimanı apronunu beyaza bürüdü.İptal edilen seferlerde bilgi ekranlarında yer almaya başladı.Bilgi almaya çalışan yolcular seferlerini kontrol etmeye çalıştı. İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda iç ve dış hatlarda bugün toplam 395 sefer iptal edildi.



Türk Hava Yolları iç ve dış hatlarda yarın yapacağı 257 seferini iptal ederken, Pegasus Hava Yolları bugün ve yarın 112 seferini iptal etti. Atlasglobal ise bugün, yarın ve yarından sonra 20 seferini, Onur Air ise 6 seferini iptal etti.Böylelikle bugün toplam 395 sefer iptal edilmiş oldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 7-8 Ocak'ta beklenen kar yağışı nedeniyle dün bir açıklama yaparak Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerin haftasonu yüzde 30 oranında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise yüzde 15 oranında uçuşların azaltıldığını bildirdi.