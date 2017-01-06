Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da beklenen kar yağışı öğleden sonra başladı. Kar yağışı nedeniyle ufak maddi hasarlı kazalar ve araç arızaları nedeniyle İstanbul trafiği adeta durma noktasına geldi. Mesai saatinin bitimiyle beraber yoğunlaşan trafik yüzde 90'a çıkarken, TEM'de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre kuvvetli yağmur saat 16.00 civarında İstanbul'un batısında Çatalca Silivri hattında karla karışık yağmur ve kar şekline dönecek. Yağışın saat 20.00'ye kadar İstanbul geneline yayılması yoğun olarak gece boyu ve Cumartesi günü devam edeceği tahmin ediliyor. Karın 20 cm üzerinde kar örtüsü bırakacağı bekleniyor.

SICAKLIK 15 DERECE DÜŞECEK

İç Anadolu ve Batı Akdeniz’de mevsim normallerinin 10-15 derece altında hava sıcaklıkları beklenmektedir. Valilik, hafta ortasına kadar etkili olması beklenen aşırı soğuk havayla birlikte meydana gelebilecek buzlanma, don, sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalısı yönünde vatandaşları uyardı.

KAR YAĞIŞI HAVA TRAFİĞİNİ VURDU! 395 SEFER İPTAL

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda iç ve dış hatlarda bugün toplam 395 sefer iptal edildi.

METROLAR SABAHA KADAR ÇALIŞACAK

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle ulaşım hizmetlerinde düzenlemeye gidildi. Belediyeden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Avrasya Tüneli'nin 23.00'e kadar hizmet vereceği bildirildi.

Metro İstanbul'a bağlı raylı sistemlerin 06.00'ya kadar yolcu taşımaya devam edeceği aktarıldığı açıklamada, Marmaray seferlerinin 01.00'e kadar süreceği, Metrobüs hattının da ek seferlerle takviye edildiği belirtildi.

AKOM'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kar yağışının, Çatalca, Büyükçekmece, Silivri, Arnavutköy, Beylikdüzü, Başakşehir ve Esenyurt çevresinde kar fırtınası şeklinde etkili olduğunu bildirdi.

AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'a Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı ve soğuk havanın özellikle Avrupa yakasında etkili olduğu belirtildi.

Kar nedeniyle şehir içi yollarda olumsuzluk yaşanmazken, cuma trafiği nedeniyle köprülerde yoğunluk gözlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kar yağışı, Çatalca, Büyükçekmece, Silivri, Arnavutköy, Beylikdüzü, Başakşehir ve Esenyurt çevresinde kar fırtınası şeklinde etkili oluyor. Kar yağışının ilerleyen saatlerde şehrin merkezine ulaşması bekleniyor.

TEM Ahmediye mevkisinde iki tırın devrilmesi nedeniyle trafik bir süre aksadı. Kazaya İtfaiye ve Yol Bakım kar kürüme ekipleri müdahale etti. Son 2 saatte İstanbul genelinde 28 hasarlı kaza meydana geldi, bu nedenle yollarda yoğunluk yaşandı. İBB ekipleri Karayolları ekipleriyle TEM Otoyolunda çalışmalarını sürdürüyor."

Açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarında şehir hayatının normal seyrinde devam etmesi için AKOM koordinasyonunda karla ve kışla mücadele çalışmalarını sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.

-AKOM İHBAR HATTI YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, kışın olumsuz şartlarını vatandaşların iş birliğiyle aşmak için kurduğu 0552 153 00 34 numaralı WhatsApp İhbar Hattı'nın yoğun ilgi gördüğü bildirildi.

Birkaç saat içerisinde bine yakın mesaja cevap veren AKOM yetkilileri, ihbarların en kısa sürede çözüme kavuşturulması için hattın ihbar dışında kullanılmaması uyarısında bulundu.

Vatandaşlar, İstanbul'da yaşanabilecek olumsuzlukları, ALO 153 BEYAZ MASA'nın yanı sıra, AKOM WhatsApp İhbar Hattı'na da bildirebiliyor.

Öte yandan, Avrasya Tüneli'nin bu gece saat 23.00'a kadar hizmet vereceği bildirildi.

Metro İstanbul da tüm hatlardaki seferlerin 06.00'ya kadar uzatıldığını açıkladı.