Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'da gece saatlerinden itibaren şiddetini artıran rüzgar, hayatını olumsuz etkilemeye başladı. Aşırı rüzgar nedeniyle çok sayıda reklam tabelası ve pano devrildi. Kızılay Meydanı uçan dev reklam afişi nedeniyle bir süre trafik kontrollü olarak verildi.