Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, olay 5 Aralık Perşembe günü Taciahmet Mahallesi'nde meydana geldi. 80 yaşındaki L.K., isimli yaşlı kadının, kafasında kar maskesi ile zorla evine giren Doğan Ş., isimli şahıs kadının yüzüne biber gazı sıkarak 2 bin TL’sini gasp etti. Olayın polise bildirilmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri titiz bir çalışma başlatarak, olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kameralarına mercek altına aldı. Kısa süreli bir çalışmanın ardından polis bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan gaspçının Doğan Ş., isimli şahıs olduğunu belirledi. Polis daha sonra yaptığı arama çalışması ile Doğan Ş.’yi bularak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenilen Doğan Ş., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise Doğan Ş.’nin, gasp yapacağı eve giderken kafasına kar maskesini geçirip yürüdüğü görülüyor. Yine aynı görüntülerde kısa bir süre sonra ise Doğan Ş.’nin kaçarak gasp yaptığı evden uzaklaştığı görülüyor. Ayrıca kameraya yansıyan görüntülerde zanlının gerçekleştirdiği gasp olayının yaklaşık 10 dakika sürdüğü görülüyor.