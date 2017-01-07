İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. TEM Otoyolu Silivri mevkii Çeltik istikametinde yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde araçların yoğun kar yağışı nedeniyle ilerleyemediği görülüyor.
Silivri'de çok sayıda araç mahsur kaldı
07.01.2017 - 14:16 | Son Güncelleme: 07.01.2017 - 14:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Silivri'de yoğun kar yağışı nedeniyle Çeltik istikametinde çok sayıda araç mahsur kaldı.
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435949 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/435949.aspx
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