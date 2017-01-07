Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bolu Ankara karayolu Cankurtaran mevkinde tipi şeklinde devam eden kar yağışı sonrasında kar kalınlığı zeminde 20 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri bölgede kar kürüme ve temizleme çalışması yaparken, karayolları araçlarından biri kara saplandı. Zeminde biriken kar nedeniyle trafik 1 saat durdu. Cankurtaran mevkinde bulunan rampada uzun araç kuyrukları oluşurken, bölgeye sevk edilen takviye karayolları ekipleri kar kürüme ve temizleme çalışması yaptılar. Trafik 1 saat sonra ulaşıma açıldı.