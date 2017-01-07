Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü’ne bağlı oldukları iddia edilen bir grup askerin darbe girişiminde bulunulmasının ardından FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le aynı isim ve benzer soy isminden rahatsız olan 19 yaşındaki Fethullah Güler, ismini değiştirmek için Alanya Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Ailesinin de onayının ardından Güler’in adı Mahkeme tarafından Fethullah Güler'in nüfusta kayıtlı isminin ‘Semih’ olarak değiştirilmesine ve tesciline karar verdi.