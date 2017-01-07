Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan açıklamada, "Kar yağışı gündüz saatlerinde de bölgesel olarak tipi şeklinde il genelinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle zaman zaman ağırlaşarak trafik ekiplerin müdahalesiyle normale döndü" denildi.

KAR KALINLIKLARI

Kentte saat 17:00 itibariyle ölçülen kar kalınlıkları ise şöyle belirtildi:

Çatalca-Subaşı: 110 cm

Arnavutköy: 60-65cm

Büyükçekmece, Sultangazi: 55-60cm

Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, Ggaziosmanpaşa 45-50 cm

Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy: 40 cm

Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak:30-35 cm

Uğur Mumcu, Bahçelievler, Küçükçekmece: 25 cm

Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe: 20cm

Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy: 15-18 cm

-Pendik, Kartal, Tuzla: 10 cm