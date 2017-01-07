Yapılan açıklamada, "Kar yağışı gündüz saatlerinde de bölgesel olarak tipi şeklinde il genelinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle zaman zaman ağırlaşarak trafik ekiplerin müdahalesiyle normale döndü" denildi.
KAR KALINLIKLARI
Kentte saat 17:00 itibariyle ölçülen kar kalınlıkları ise şöyle belirtildi:
Çatalca-Subaşı: 110 cm
Arnavutköy: 60-65cm
Büyükçekmece, Sultangazi: 55-60cm
Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, Ggaziosmanpaşa 45-50 cm
Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy: 40 cm
Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak:30-35 cm
Uğur Mumcu, Bahçelievler, Küçükçekmece: 25 cm
Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe: 20cm
Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy: 15-18 cm
-Pendik, Kartal, Tuzla: 10 cm