Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da dün akşam saatlerinden bu yana süren yoğun kar yağı nedeniyle yüzlerce sefer iptal edildi.

Olumsuz hava şartlarının en ağır faturası ise Türk Hava Yolları'na çıktı. Pistteki buzlanmalar nedeniyle dönem dönem uçuşlar durduruluyor. THY ise dünden bu yana bine yakın uçuşunu iptal etmek zorunda kaldı.

Dün akşam iptal edilen seferlerde ise THY 5 bin 900 yolcuya konaklama hizmeti verirken 20 bine yakın kumanya dağıttı.

Öte yandan Türk Hava Yolları bilet iade-iptal ve rezervasyon değişikliği konusunda yolcularını bilgilendirdi. THY'den yapılan açıklamada şöyle denildi;

07/01/2017 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için, 06/01/2017 - 07/01/2017 tarihleri arasındaki IST/SAW varışlı, çıkışlı ve aktarmalı tüm Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerine kayıtlı yolcuların işlemleri, ücret kurallarına bakılmaksızın aşağıda belirtilen şartlarda yapılacaktır.

1) Rezervasyon ve Parkur Değişiklikleri:

Varış noktasının aynı IATA bölgesinde olması ve aynı kabinde olması durumunda aynı ücret sınıfında yer olmasına bakılmaksızın 15/01/2017 (dahil) tarihine kadar işlem yapılması ve yeni rezervasyonun 18/01/2017 (dahil) tarihine kadar olan uçuşlara alınması kaydıyla ücretsiz yapılacaktır. 18/01/2017 tarihinden sonraki uçuşlara yönelik değişiklikler (orijinal) ücret kuralları doğrultusunda yapılacaktır.

2) İade Talepleri:

A) Hiç kullanılmamış bilet: 06/02/2017 (dahil) tarihine kadar işlem yapılması kaydıyla ücret kurallarına bakılmaksızın cezasız iade yapılacaktır.

B) Kullanılmış Bilet: Involuntary (istek dışı) kapsamında iade yapılır.

3) Bilet Süresinin Uzatılması:

Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 15/01/2017 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir.

4) Ödemesi yapılmış veya garanti MCO’su alınmış grupların rezervasyonlarının (talep halinde) değişiklik/iade işlemlerinin mevcut ücret kuralları kapsamında var olan cezaları gözetilmeksizin yapılacaktır.

BUGÜN VE YARINKİ İPTALLER

Türk Hava Yolları'nın (THY) bugün ve yarın yapacağı 662 uçuş iptal edildi. En güncel iptal listesi için TIKLAYINIZ.



Kaynak: Airporthaber