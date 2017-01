Türkiye Gazetesi

Osmanlı Devleti’nin 31’inci padişahı Sultan Abdülmecid Han’ın üçüncü kuşak torunu ve hanedanın 44’üncü reisi Osman Bayezid Osmanoğlu, ABD’nin New York kentinde 93 yaşında vefat etti. Alınan bilgiye göre, bir süredir devam eden rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybeden Osmanoğlu’nun cenazesi, 9 Ocak’ta New York’taki Eyüp Sultan Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Long Island’daki aile mezarlığına defnedilecek. Hanedanın en yaşlı üyesi olan Osmanoğlu’nun cenaze işlemleriyle Türkiye’nin New York Başkonsosluğu ilgileniyor. Osman Bayezid Osmanoğlu, Osmanlı hanedanının sürgün sırasında yurt dışında doğan ilk çocuğu olarak 1924 yılında Fransa’da dünyaya gelmişti. Osmanoğlu, 2009 yılının Eylül ayında İstanbul’da vefat eden Osman Ertuğrul Efendi’nin yerine hanedan reisi olmuştu.