Sosyal devlet anlayışıyla toplumun her kesimine dokunmaya çalışan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kent genelinde eşini kaybetmiş anne ve çocuklarına ulaşmak için Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde “Yetim Koordinasyon merkezi”ni kurdurdu.
Fatma Şahin: 3 bin 329 yetim çocuğun hayalini gerçekleştirdik
08.01.2017 - 07:38 | Son Güncelleme: 08.01.2017 - 07:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Yetim Koordinasyon Merkezi, kurulduğu günden itibaren toplamda 3 bin 329 yetim çocuğu ulaşarak dileklerini gerçekleştirdiklerini söyledi.
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