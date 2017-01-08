Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal devlet anlayışıyla toplumun her kesimine dokunmaya çalışan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kent genelinde eşini kaybetmiş anne ve çocuklarına ulaşmak için Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde “Yetim Koordinasyon merkezi”ni kurdurdu.