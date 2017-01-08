Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre,  havanın yarın sabah saatlerine kadar Elazığ'da karla karışık yağmurlu, öğleden  sonra kar yağışlı, Adıyaman, Tunceli ve Malatya'da aralıklarla kar yağışlı,  Bingöl'de çok bulutlu, öğleden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar  yağışı Malatya, Adıyaman ve Elazığ'ın güney ilçelerinde yoğun olacak. Sıcaklıklarda önemli bir değişikliğin beklenmediği bölgede, rüzgarın  güneydoğudan aralıklarla kuvvetli esmesi öngörülüyor.
 
Rüzgar ve kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı  yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
 
Antalya için buzlanma, don ve fırtına uyarısı
   
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı  Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava parçalı çok bulutlu, sahil  kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimler ise yer yer yoğun  olmak üzere kar yağışlı geçecek. Hava sıcaklığının, sahilde 1 ila 4 derece, iç kesimlerde 5 ila 7  derece azalacağı, rüzgarın Antalya'nın doğu ilçelerinde güney yönlerden orta  kuvvette, İbradı, Akseki, Gündoğmuş civarlarında kuvvetli, yer yer fırtına  şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Yağışların Alanya'da zaman zaman kuvvetli, İbradı, Akseki, Gündoğmuş  civarlarında yoğun kar yağışı şeklinde olması, kuvvetli rüzgar ve yer yer  fırtınanın etkisiyle tipi bekleniyor. Rüzgarın, akşam ve gece saatlerinde sahilde hafif, yer yer orta  kuvvette esmesi, iç kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olması öngörülüyor.

 Rüzgarın Antalya Körfezi'nde akşam saatlerine kadar güney yönlerden  3-5, açıklarda 6 kuvvetinde eseceği, dalga yüksekliğinin 1,5-2,5 metre olacağı  tahmin ediliyor.