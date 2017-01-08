Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, havanın yarın sabah saatlerine kadar Elazığ'da karla karışık yağmurlu, öğleden sonra kar yağışlı, Adıyaman, Tunceli ve Malatya'da aralıklarla kar yağışlı, Bingöl'de çok bulutlu, öğleden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışı Malatya, Adıyaman ve Elazığ'ın güney ilçelerinde yoğun olacak. Sıcaklıklarda önemli bir değişikliğin beklenmediği bölgede, rüzgarın güneydoğudan aralıklarla kuvvetli esmesi öngörülüyor.



Rüzgar ve kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.



Antalya için buzlanma, don ve fırtına uyarısı



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava parçalı çok bulutlu, sahil kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimler ise yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı geçecek. Hava sıcaklığının, sahilde 1 ila 4 derece, iç kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, rüzgarın Antalya'nın doğu ilçelerinde güney yönlerden orta kuvvette, İbradı, Akseki, Gündoğmuş civarlarında kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Yağışların Alanya'da zaman zaman kuvvetli, İbradı, Akseki, Gündoğmuş civarlarında yoğun kar yağışı şeklinde olması, kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtınanın etkisiyle tipi bekleniyor. Rüzgarın, akşam ve gece saatlerinde sahilde hafif, yer yer orta kuvvette esmesi, iç kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olması öngörülüyor.



Rüzgarın Antalya Körfezi'nde akşam saatlerine kadar güney yönlerden 3-5, açıklarda 6 kuvvetinde eseceği, dalga yüksekliğinin 1,5-2,5 metre olacağı tahmin ediliyor.