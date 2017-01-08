Kaza, Bartın'ın Ulus ilçesinde meydana geldi. 74 DC 928 plakalı aracı ile Ağaköy'den Ulus istikametine gelmekte olan Serkan D., yolda biriken kar sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu. Kazada sürücü Serkan D. (32) ile birlikte araçta bulunan E.D. (58) ve S.D. (65) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Karda kayan araç ırmağa uçtu, yaralılar var
08.01.2017 - 15:02 | Son Güncelleme: 08.01.2017 - 15:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bartın'da kar sebebiyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan araç ırmağa uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.
Etiketler : bartın,kar,bartın kaza,
436170 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/436170.aspx
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