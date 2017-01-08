Aksaray-Konya karayolunun 3. kilometresinde, kar nedeniyle kayganlaşan zeminde aralarında tır, kamyon ve otomobillerin de bulunduğu 8 araç çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Kazada, araçlarda bulunan Remziye Çekiç, Dilek Kamış, Muhammet Başıbüyük, Hilmi Sanlav ile Müslim ve İlhan Yetik yaralandı. Ambulanslarla özel hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Aksaray-Konya karayolunda trafik bir süre tek yönlü ve kontrollü sağlandı.
Aksaray'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
08.01.2017 - 15:13 | Son Güncelleme: 08.01.2017 - 15:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aksaray'da 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
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436174 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/436174.aspx
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