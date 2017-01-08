Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağını devam ettiği mahallelerde yapılan aramalarda, bir evde PKK'lı teröristlerce kazıldığı belirlenen bir tünel ortaya çıkarıldı. Tünelde güvenlik güçlerinin yaptığı aramada, 5 roketatar ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

5 ROKETATAR ELE GEÇİRİLDİ

Nusaybin'de gerçekleştirilen hendek-barikat operasyonlarından sonra bazı mahallerdeki sokağa çıkma yasağı ve hafriyat kaldırma ile hasarlı yapıların yıkım çalışmaları sürerken, Fırat Mahellesi'nde arama yapılan bir evde PKK'lılar tarafından kazılmış tünel bulundu. Bir evin bodrum katından başka bir eve kazılan tünelde güvenlik güçlerinin yaptığı aramada, 5 roketatar, 18 roketatar mühimmatı, 2 telsiz, montaj yapılabilen silah dürbünü ile çok sayıda uzun namlulu silaha ait fişek ele geçirildi. Silah ve mühimmatlar incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.