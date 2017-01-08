Balıkesir Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle Susurluk, Bandırma, Erdek, Savaştepe, Dursunbey, Manyas, Marmara, Kepsut ve Gönen ilçelerinde ilkokul, ortaokul ve liselerde 1 gün süre ile eğitime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.
Balıkesir'de okullar 1 gün tatil edildi
08.01.2017 - 16:24 | Son Güncelleme: 08.01.2017 - 16:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir Valiliği, kar nedeniyle bazı ilçelerde okulların yarın tatil edildiğini duyurdu.
Etiketler : balıkesir,kar tatili,
436189 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/436189.aspx
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