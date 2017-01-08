Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle Susurluk, Bandırma, Erdek, Savaştepe, Dursunbey, Manyas, Marmara, Kepsut ve Gönen ilçelerinde ilkokul, ortaokul ve liselerde 1 gün süre ile eğitime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.