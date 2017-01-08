Dere yatağındaki arama çalışmalarında AFAD, itfaiye ile Jandarma Arama  Kurtarma (JAK) ekipleri, sazlıklar ve çamur nedeniyle zor anlar yaşadı. Derenin  kenarındaki sazlıklar iş makineleriyle açılırken, yer yer 2 metreyi bulan suya  giren ekipler, kayıp kişileri aradı.  İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü bünyesindeki  dalgıçlar da dere ve derenin denize döküldüğü yerlerde arama çalışmalarını  sürdürdü.  JAK ekiplerinin arama çalışmalarına yarın denizde devam edeceği  öğrenildi. Mersin'de 29 Aralık'ta meydana gelen selde, merkez Toroslar  ilçesindeki bir köprüden geçerken suya kapılarak, debisi yükselen Yalınayak  Deresi'ne düşen otomobildeki Serkan ve Fatma Genç çifti hayatını kaybetmiş,  aynı  araçta bulunan 4 yaşındaki kızları Miray ve 25 yaşındaki yakınları Sultan Uncu  kaybolmuştu.