Alp Eren Kaya ANKARA
Karayolları Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Kışın Araç Kullanımı” başlıklı çalışmada seyahate çıkacaklar için öneriler yer aldı. Sürüş sırasında kar ve çamur sıçramasına karşı görüş uzaklığına dikkat edilmesi ve gün ışığının düşük olduğu noktalarda araç aydınlatmasının tamamen açılması gerektiği belirtildi. Kar küreme çalışmasında görüş mesafesinin önemli ölçüde azaldığı kaydedildi. Sürücülerin kar küreme araçlarının çalışmasını gerçekleştirebilmesi için uygun takip mesafesi bırakmalarının son derece hayati önem taşıdığına vurgu yapıldı. “Asla bir kar küreme aracını geçmeyin, olağanüstü durumlar için araçta mum, kibrit, çakmak, battaniye, dayanıklı enerji besinleri bulundurun” denildi.
Yola çakmaksız ve mumsuz çıkmayın
Kış, Türkiye’nin önemli bir bölümünde yüzünü kar ve tipi olarak gösterirken sürücülere Karayollarından önemli uyarılar geldi.
Alp Eren Kaya ANKARA
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