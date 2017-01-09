Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Uzmanlar mutlu bir evliliğin püf noktasının tartışma yaşamamak değil, yaşanan tartışmaların çözüme kavuşturulması olduğunu belirtiyor. Küçükçekmece Belediyesi’nin hazırladığı ‘Gönül Elçileri Projesi’ kapsamında bir bilgilendirme aileler ve ilişkilerle ilgili bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Uzman Aile Terapisti Bünyamin İrak, ailelerle bir araya gelerek çiftlerin birbirine karşı davranışlarında en çok yapılan yanlışlara dair örnekler verdi.

“Eşler Arası Uyum” konulu seminerde konuşan İrak “Kadınlar sevildiğini duymak istiyor; erkekler ise görmek” derken şu tespitlere dikkat çekti: Hiçbir erkek, ‘Eşim beni sevdiğini söylemiyor’ diye problem yapmaz. Hatta birçoği farkında bile olmaz. Erkek için eşinin davranışları daha önemlidir. Sevildiğini de o davranışlardan anlayabilir. Ancak pek çok kadın sık sık “Artık beni sevdiğini söylemiyorsun” diye yakınır. Hatta bunu içinden çıkılmaz büyük bir problem hâline getirebilir. Çünkü gerçekten böyle hisseder, sevilmediğini zanneder. Bu da erkek ile kadın arasındaki önemli bir farktır.