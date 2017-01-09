Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Valiliği, kent genelinde etkili olan ve aralıklarla devam eden kar yağışının, araç ve yaya ulaşımında yol açabileceği olumsuz etkiler nedeniyle eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiğini bildirdi.

Sivas'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime bugün ara verildi.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Kocaeli, Bursa, Yalova, Nevşehir, Edirne, Tekirdağ, Kastamonu, Tokat, Kırklareli, Samsun, Amasya, Aksaray, Sakarya, Niğde ve Bolu il genelinde de okullar tatil edildi.

Çanakkale'de ise kent merkezi ile Ayvacık, Biga, Bayramiç, Çan, Ezine, Eceabat, Yenice ve Lapseki ilçelerinde yarın, Gelibolu ilçesinde ise bugün ve salı günü eğitime ara verildi.

Zonguldak'ta il merkezi, belde, bağlı köyler ve Kozlu, Kilimli, Ereğli ilçeleri,

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde,

Yozgat il merkezi ile Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde,

Balıkesir'in Bandırma, Manyas, Kepsut, Marmara, Gönen, Dursunbey, Erdek, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde,

Konya merkez ve Akşehir, Kadınhanı, Tuzlukçu, Seydişehir, Ilgın, Altınekin ve Sarayönü ilçelerinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların tatil edilmesi kararlaştırıldı.

Bilecik'in Söğüt ve Yenipazar ilçelerinde,

Ordu'nun Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru, Perşembe ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Fatsa ve Ünye ilçe merkezleri dışındaki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildi.

Çankırı'nın Ortaca ve Ilgaz ilçelerinin tamamında, Atkaracalar ilçesinde ise taşımalı eğitim görülen okullarda,

Sinop'un Saraydüzü ve Erfelek ilçelerinin tamamında, Boyabat ilçesinde taşımalı eğitim görülen okullarda,

Kırşehir'de ise taşımalı eğitim veren okullarda eğitim öğretim yapılamayacak.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinin tamamında ve taşımalı eğitim verilen tüm okullarda,

Çorum'da merkez, İskilip, Ortaköy ve Mecitözü ilçelerinde,

Manisa'nın Gördes ilçesinin tamamında, Yunusemre, Selendi, Akhisar, Şehzadeler, Turgutlu, Kırkağaç, Soma ve Salihli ilçelerinde ise taşıma merkezlerinin tümü ya da bazılarında eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ve Sivas'ın Gürün ilçelerinde de köy okulları ile taşımalı eğitim görülen okullar tatil edildi.

Kocaeli Üniversitesinde de olumsuz hava koşullarından dolayı öğretim yapılamayacağı bildirildi.