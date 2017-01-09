Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cuma gününden itibaren İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı bu gece de devam etti. Kar yağışıyla beraber sabah saatlerinde hava sıcaklığında da büyük düşüş yaşandı. Meteoroloji perşembe gününe kadar yağış olacağı konusunda uyardı

ARAÇLAR KARLA KAPLANDI

Gaziosmanpaşa Meydanı'nda bulunan termometre saat 04.47'de -4 dereceyi gösterdi. Mahalle aralarındaki araçların üstlerinin tamamen karla kaplandığı gözlenirken, yol kenarlarında ise park edilmiş çok sayıda araç olduğu görüldü.

3 GÜN DAHA SÜRECEK

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi de yaşanabilecek kazalara karşı tüm sürücüleri önlem almaya davet ederek, gece boyunca uyarılarına devam etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarısına göre, yoğun ve kuvvetli kar yağışının bugün ve yarın da etkili olması bekleniyor. Ancak İstanbul'da perşembeye kadar kar ve kar karışık yağmur etkili olacak.

İşte 5 günlük hava tahmini:

GİZLİ BUZLANMA ZOR ANLAR YAŞATTI

Öte yandan sabahın ilk ışıklarından itibaren vatandaşlar evlerinden iş yerlerine gitmek için yola çıktı. İş yerlerine otomobilleriyle gitmek isteyen sürücüler gizli buzlanma nedeniyle yokuş çıkmakta güçlük çekti. Otomobillerinde kar lastiği ve zincir bulunmayan sürücülerin yokuş yukarı çıkmakta zorlandığı görüldü. Yokuşları çıkmakta zorlanan otomobiller buz tutan zeminde kayarak adeta kazalara davetiye çıkardı. Sürücülerin yokuşlardan aşağıya inerken frenlerinin tutmaması nedeniyle kornalarıyla vatandaşları uyarmaları ise dikkat çekti.

Yoğun kar yağışı nedeniyle toplu taşımayı kullanmak isteyen vatandaşlar ise buz tutan yollarda düşmemek için büyük bir çaba gösterdi. Yavaş adımlarla yollarında ilerleyen vatandaşların şemsiye yardımıyla kar yağışından korunmaya çalıştı. Yoldan geçmekte olan bir temizlik çalışanının evinden çıkarak buz tutan yüzeyde yürümeye çalışan yaşlı vatandaşa yardım ettiği görüldü. Yaşlı vatandaşın koluna giren temizlik çalışanı yaşlı vatandaşa durağa kadar eşlik etti.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı -2

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -1

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 5

Bursa: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı 1

Adana: Çok bulutlu , sabah saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu 12

Antalya: Çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu kesimleri (Alanya, Gazipaşa) yağmurlu 10

Samsun: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı 3

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 8

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 1

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7