Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 8 Ocak 2017 günü İl Jandarma Komutanlığına bağlı Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan arandığı tespit edilen 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındığı ve konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği belirtildi.
Hakkari’de aranan 1 kişi yakalandı
09.01.2017 - 10:33 | Son Güncelleme: 09.01.2017 - 10:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari’de “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranan bir kişi yakalandı.
Etiketler : hakkari,aranıyordu,yakalandı,
436356 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/436356.aspx
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