Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 8 Ocak 2017 günü İl Jandarma Komutanlığına bağlı Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan arandığı tespit edilen 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındığı ve konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği belirtildi.