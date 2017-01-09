Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esnaflık ve kooperatif çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren, 1970 yılında kurulan Söğüt Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nde 1985 yılından beri yönetimde yer aldığını belirten Mesude Tunca, esnaflığa 1980 yılında başladığını anlattı. Tunca, 1990 yılında kooperatifte başkan yardımcısı, 2011 yılında da halen devam ettirdiği başkanlık görevini icra ettiğini belirtti. Kooperatifin 5. başkanı olduğunu söyleyen Mesude Tunca, “Her 4 yılda bir seçim oluyor ve başkan oylamayla seçiliyor. 5 yıldır başkanlık yapıyorum. 2011’den bu yana kooperatif oldukça kâra geçti. Her sene genel kurul toplantısında hesap planı sunuluyor, kredi verme oranı artırımı da başarı oranına göre düzenleniyor. İlk yıllarda 50 lira ile başlayan kredi, günümüzde 150 bin liraya ulaştı. Bunun sebebini büyük ölçüde çalışanlar arası sinerjiye bağlıyorum. Başkan, başkan yardımcı, müdür ve iki denetçi olmak üzere beş kişi çalışıyoruz ve başarımız uyumlu çalışmamızın doğrultusunda gün geçtikçe artıyor” dedi.

2016’DA 12 ÜYE AYRILDI, 28 YENİ ÜYE GELDİ

Mesude Tunca, “2016 yılında 12 üyenin ayrıldığı ama 28 yeni üye kayıt oluşturdu. Şu an bizim 159 aktif üyemiz var ve bunların 115’i kredi kullanıyor. Bunu sağlayabiliyor oluşu kooperatif için büyük başarı. Kooperatifin 9 çeşit kredisi var. Biz yalnızca bir çeşit kredi verebiliyoruz. O da hazine destekli işletme kredisi. Bu kredi bizimle banka arasında değerlendirilip onaylanan bir kredi türü, diğer 8 kredi çeşidi genel müdür onayı gerektiren otorize kredi türü. Şimdi bu kredi tiplerini de açtırmak için çalışmalar ve görüşmeler yapıyoruz. Ayrıca 2016 senesinde devlet bir seferliğe mahsus 310 bin liralık, 0 faizli bir kredi ile “Kaybolan meslekler” adı altında kabul edilen meslek gruplarında bulunan esnaflar için de yine 0 faizli 25 bin liralık kredi olanağı sağladı. Biz 310 bin liralık krediyi 12 esnaf üyeye paylaştırdık, 25 bin liralık kaybolan meslekler kredisinden de bir esnafımız yararlandı. Bu kredilerden yararlanmanın tek koşulu ise kooperatiften ödemesi devam eden başka bir kredi almamış olmak. Bu olanağın tek maksadı hiç bir meslek grubunun ölmemesi ve esnafı ayakta tutabilme çabasıdır. Bizim amacımız da tüm esnaf ve sanatkarların imkanlardan en verimli biçimde yararlanmasını sağlamak” dedi.

Tunca, tek başına bir kuruluşun çabasıyla esnafın kalkınmasının güç olduğunu, esnafların daha iyi duruma gelmesi için ilçede bulunan fabrikaların da düzenli ödeme yapması gerektiğini, istihdamın sağlanmasıyla ancak ilçenin kalkınıp, göç vermek yerine göç alacağının önemini vurguladı.

“EKONOMİ EVDE BAŞLAYIP SOKAKTA SÜRÜYOR”

1980 yılından bu yana esnaflık yaptığı ve uzun yıllardan beri de yönetimde olduğu için başkanlık görevinde şahsı adına bir zorluk çekmediğini söyleyen Mesude Tunca, “Yalnızca ilk başlarda Ankara’da Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB), toplantılarında önyargıyla yaklaşanlar oldu. Çünkü ben ve Silifke’nin Kooperatif Başkanı Zahide Doğan dışında kadın yok, fakat kısa zaman içinde birbirimize alıştık” dedi.

"EKONOMİ ANLAMINDA KADIN SAYISININ ARTMASI GEREKİYOR"

Ekonominin evde başlayıp sokakta sürdüğüne inandığını dile getiren Mesude Tunca, kadınların ekonomi anlamında çok başarılı olacağına güvendiğini, bu alanda kadın sayısının artması gerektiğini söyledi. Başkanlık görevine geldiği andan itibaren özellikle kadın olmanın verdiği ekstra bir zorluk yaşamamasında, Söğüt’ün de bağlı olduğu 7. bölgenin başkanı ve aynı zamanda TESKOMB başkan vekili olan Bahri Şarlı’nın ve 7. bölgeye bağlı Söğüt dışındaki diğer 44 kooperatifin büyük desteği olduğunu;1980 yılından bu yana esnaflık yaptığı ve uzun yıllardan beri de yönetimde olduğu için başkanlık görevinde herhangi bir zorluk çekmediğini söyleyen Mesude Tunca, “Yalnızca ilk başlarda Ankara’da Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB), toplantılarında önyargıyla yaklaşanlar oldu. Çünkü ben ve Silifke’nin Kooperatif Başkanı Zahide Doğan dışında kadın yok, fakat kısa zaman içinde birbirimize alıştık” diyerek,teşekkürlerini sunan Tunca, TESKOMB Genel Başkanı ve Yozgat AK Parti Milletvekili olan A. Kadir Akgül’e de hükümete yakın oluşundan kaynaklı olarak kooperatiflerin plasman konusunda sıkıntı yaşamamasını sağladığı ve desteği için teşekkür etti.

Evli ve 2 çocuk sahibi olan 58 yaşındaki Mesude Tunca, “Aynı zamanda başkanlığını yaptığım kooperatif üyelerine de ödeme konusunda sıkıntı yaşatmadan, uyum içinde işimizin ilerlemesine katkı sağladıkları için teşekkür etmek isterim” dedi.