Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batman merkeze bağlı 110 haneli ve bin 500 nüfuslu Yaylıca köyünde ikamet eden Kudbettin Sinet, 30 yıl boyunca kullandığı sigarayı birkaç yıl önce bıraktı. Sinet’in sigarayı bırakmakla birlikte başlattığı kampanya neredeyse tüm köylüler üzerinde etkili oldu. Kısa süre içerisinde köylülerin büyük bir bölümü sigaraya veda etti. Bunun üzerine vatandaşlar ve köy muhtarı bir araya gelerek, karar alıp köyde sigara içilmesini yasakladı. Bunun yarı sıra, köyün girişine de “Sigara içmek ayıptır” tabelası asıldı. Sigara kullananlara kız verilmeyen köyde kız istemeye gelenlere ilk soru olarak damat adayının sigara içip içmediği soruluyor.



“Kullanan bir kaç kişi köyün dışına çıkıyor”

Köyde sigarayı ilk kendisinin bıraktığını anlatan Kudbettin Sinet, “30 yıl boyunca günde 2 paket kullandım. Zararlı olduğunu hastalandıktan sonra anladım ve bırakma kararı aldım. Ben bıraktıktan sonra yavaş yavaş herkes bıraktı. Şimdi sağlıklıyız, rahatız. Köyümüzde halen sigara kullanan bir kaç kişi var. Bunlar da evde ve köyde içemiyorlar. Utandıkları için köyün dışına çıkıp gizlice kullanıyorlar. Hanımları da izin vermiyor” dedi.



“Köyde sigara içmek ayıptır”

Hüseyin Kurt adlı köylü, köyde sigarayı bırakmayan birkaç kişinin kaldığını ve onların da bırakmayı düşündüğünü anlatarak, “Bizim köyde sigara içmek ayırtır. Bizim köye kız istemeye gelenlere ilk sorduğumuz soru damadın sigara içip içmediği olur. Eğer sigara içmiyorsa kısmetse kız veriyoruz. Sigara içine asla kız vermiyoruz” diye konuştu.



Köy muhtarı Mustafa Yıldız ise köyünün Batman’ın en gelişmiş ve modern köyü olduğunu ve köyünden memnun olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: “Köyde sigara içenlerin oranı yüzde bir bile kalmamış, kalanların da topluma çıkacak yüzleri kalmamış. Büyük ve küçük herkes sigarayı bıraktı. Artık bizim köyde sigara içmek ayıp olmuş, tüm köye yayılmış sigara içene kız verilmiyor. Sigara içenler de inşallah en yakın zamanda sigarayı bırakır. Köyün girişine de yabancı birileri köye geldiğinde sigara içmesin diye tabela astık.”