Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurumlu Gazeteci ve Siyasetçilerden, Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Eski Başkanlarından ve eski Aziziye Gazetesinin sahibi, Basın Şeref Kartı Hamili Gazeteci Şerafettin Yılmazoğlu hayatını kaybetti.

İstanbul’da yaklaşık 1 aydır tedavi gören Gazeteci Şerafettin Yılmazoğlu’nun cenazesinin yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Erzurum'da toprağa verileceği açıklandı.



ŞERAFETTİN YILMAZOĞLU KİMDİR

Şerafettin Yılmazoğlu, 3 Aralık 1937 yılında Erzurum’da dünyaya geldi. Uzun yıllar Aziziye Gazetesinin imtiyaz sahipliğini yapan Gazeteci Şerafettin Yılmazoğlu, Erzurum Gazeteciler Cemiyetinin başkanlığını da yaptı.

Erzurum medyasının duayeni ve değerli iş adamı Şerafettin Yılmazoğlu, Basın Şeref Kartı Hamiliydi. Erzurum Belediyesi meclis üyeliği de yapan Gazeteci Şerafettin Yılmazoğlu, siyasetin de sevilen simalarındandı

Gazeteci Şerafettin Yılmazoğlu, Neşe, Cavit, Hakan ve Yüce isimli dört çocuk babasıydı.