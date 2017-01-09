Edinilen bilgiye göre, Dağgöl Mahallesi’ndeki Minikent bölgesi girişinde bulunan yolu kenarında telef olan bir köpek bulundu. Mahalle sakinlerinin iddialarına göre köpeğin donarak telef olduğu belirtildi. Durumu öğrenen Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, köpek leşini bulunduğu yerden aldı.
Hakkari’de bir köpek donarak telef oldu
09.01.2017 - 12:03 | Son Güncelleme: 09.01.2017 - 12:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari’de aşırı soğuklardan dolayı bir köpek donarak telef oldu.
Etiketler : hakkari,karda hayvanlar,soğuk hava,köpek,
436399 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/436399.aspx
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