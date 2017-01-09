Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Dağgöl Mahallesi’ndeki Minikent bölgesi girişinde bulunan yolu kenarında telef olan bir köpek bulundu. Mahalle sakinlerinin iddialarına göre köpeğin donarak telef olduğu belirtildi. Durumu öğrenen Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, köpek leşini bulunduğu yerden aldı.