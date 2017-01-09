Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Karapınar Caddesi'nde bir ağaçta mahsur kalan kedinin sesinin duyan vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın merdiveniyle ağaçta bulunan kediyi kurtardı. Ağaçtan indirilen kedi özgürlüğüne kavuştu.
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
09.01.2017 - 12:23 | Son Güncelleme: 09.01.2017 - 12:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman'da ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Etiketler : adıyaman,kedi,kedi kurtarma operasyonu,
436408 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/436408.aspx
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