Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Karapınar Caddesi'nde bir ağaçta mahsur kalan kedinin sesinin duyan vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın merdiveniyle ağaçta bulunan kediyi kurtardı. Ağaçtan indirilen kedi özgürlüğüne kavuştu.