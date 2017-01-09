Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da cuma günü başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Kadıköy Göztepe Mahallesi Ege Sokak'ta bir ağaç sokağın ortasına devrildi. Bu sırada sokakta bulunan park halindeki iki araçta küçük çaplı maddi hasar oluştu. Yaşanan olay üzerine ağacın yoldan kaldırılması için itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun bir çalışmanın ardından ağacı keserek araçları kurtardı. Bir mahalleli, “Sokağımızda bir araç devrildi iki tane araç altında kaldı şuan kurtarmak için çalışıyoruz dedi. Ağacın kaldırılmasının ardından sokak normale döndü.

