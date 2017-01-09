Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kestel'in Erdoğanköy Mahallesi’nde meydana geldi. Rafiye Karakuzu (62), soğuk olan banyoyu ısıtmak için soba kovasında ateş yaktı. Uzun müddet banyodan çıkmayan Karakuzu’nun gelini elindeki baltayla camı kırıp banyoya girdi. Kayınvalidesinin yerde hareketsiz yattığını gören gelini 112'ye haber verdi. Yapılan kontrollerde kadının öldüğü tespit edildi. Refiye Karakuzu’nun cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.