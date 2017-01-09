Olay, Kestel'in Erdoğanköy Mahallesi’nde meydana geldi. Rafiye Karakuzu (62), soğuk olan banyoyu ısıtmak için soba kovasında ateş yaktı. Uzun müddet banyodan çıkmayan Karakuzu’nun gelini elindeki baltayla camı kırıp banyoya girdi. Kayınvalidesinin yerde hareketsiz yattığını gören gelini 112'ye haber verdi. Yapılan kontrollerde kadının öldüğü tespit edildi. Refiye Karakuzu’nun cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.
Bonyoda zehirlenen yaşlı kadın öldü
09.01.2017 - 12:50 | Son Güncelleme: 09.01.2017 - 12:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’da banyoda zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Etiketler : bursa,soba,zehirlendi,
436419 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/436419.aspx
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