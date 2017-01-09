Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da kar yağışı özellikle şehir yüksek kesimlerinde etkili oldu. Beykoz Yeni Riva yolunda onlarca araç, kar yağışı nedeniyle kapan yolda mahsur kaldı. Sürücüler, kar birikintilerinden kurtulmak için uzun süre uğraştı. Bazı araçlar geri dönmek zorunda kalırken, sürücülerin zor anları, kameralara yansıdı. Bir süre sonra bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kar küreme araçları ve tuzlama ekipleri, yolu trafiğe açtı.

Beykoz'da bazı sürücülerin ise küreklerle yolları açarak ilerlemeye çalıştıkları görüldü. Beykoz çevresinde kar yağışı devam ediyor.