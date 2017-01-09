Bursa’da yoğun kar yağışı il merkezinde hayatı olumsuz etkilerken, Uludağ’ın zirvesinde kar kalınlığı 2 metre 60 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının gece eksi 20, gündüz ise eksi 5 dereceye düştüğü zirvede, kar kalınlığının yağışlarla beraber daha da artması bekleniyor. Bursa-Uludağ yolunun kapanmaması için Karayolları ekipleri seferber oldu. Jandarma, zirveye çıkmak isteyen zincirsiz araçlara müsaade etmiyor.
Uludağ'da kar kalınlığı 2,5 metreyi aştı
09.01.2017 - 13:29 | Son Güncelleme: 09.01.2017 - 13:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ’da kar kalınlığı 2,5 metreyi geçti.
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