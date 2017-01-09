Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Ege'nin kuzeyinde, akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan etkili olacak rüzgar, 6 ila 8 kuvvetinde, yer yer 7 ila 9 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtına, yarın akşamdan itibaren etkisini yitirecek.
Güney Ege'de ise yarın sabah 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek rüzgar, akşam etkisini kaybedecek.
Kuvvetli fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere ilgili vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.
Ege Denizi'nde kuvvetli fırtına uyarısı
09.01.2017 - 13:35 | Son Güncelleme: 09.01.2017 - 13:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ege Denizi'nde kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Ege'nin kuzeyinde, akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan etkili olacak rüzgar, 6 ila 8 kuvvetinde, yer yer 7 ila 9 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtına, yarın akşamdan itibaren etkisini yitirecek.
Kaynak: AA
Etiketler : Ege Denizi,
436442 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/436442.aspx
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