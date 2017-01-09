Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Osmaniye’de asayiş, kaçakçılık ve narkotik olaylarına karışan ve ayrıca adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan toplam 12 bin 718 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan bin 229'u sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Söz konusu dönemde 121 adet tabanca, 50 adet av tüfeği, 36 adet kuru sıkı tabanca, 124 adet bıçak, 267 kilo 13 gram eroin maddesi, 928 kilo 963 gram esrar maddesi, 480 kök Hint keneviri, 88 gram Hint keneviri tohumu, 56,88 gram metamfetamin, 2 bin 34 adet uyuşturucu hap, 1 milyon 853 bin 490 paket kaçak sigara, 9 kilo 300 gram tütün, 9 adet sahte 200 lira, 32 adet sahte 100 lira, 7 adet sahte 50 lira, 25 adet sahte 20 lira, 3 adet sahte 100 ABD Doları, 130 bin 460 litre kaçak akaryakıt, 119 şişe kaçak içki, 1 adet sikke, 3 adet nüfus cüzdanı ve 2 adet sahte çek ele geçirildi.