Bursa'da Karacabey-Bandırma yolu yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğe kapandı. Karacabey-Bandırma yolunun 30. kilometresi kar sebebiyle ulaşıma kapandı. Karacabey Belediyesi tarafından Danışment’e kadar yollar açılırken, köylere ulaşım sağlandı. Yol açma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Karacabey-Bandırma yolu trafiğe kapandı
09.01.2017 - 14:07 | Son Güncelleme: 09.01.2017 - 14:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karacabey-Bandırma yolu yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğe kapandı.
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