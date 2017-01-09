Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'da Karacabey-Bandırma yolu yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğe kapandı. Karacabey-Bandırma yolunun 30. kilometresi kar sebebiyle ulaşıma kapandı. Karacabey Belediyesi tarafından Danışment’e kadar yollar açılırken, köylere ulaşım sağlandı. Yol açma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.