Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'in Türk karasularında hamsi avı sezonunun sona erme noktasına geldiğini belirtti. Avın giderek azalmasının etiket fiyatlarını vurduğunu, bugün tezgahlarda hamsinin kilogram fiyatının 20 lirayı gördüğünü aktaran Kara, "Hamsi avı yavaş yavaş sona eriyor. Birkaç gün içerisinde tamamen bitmesini bekliyoruz. Hamsi avının azalması etiket fiyatını vurdu. Geçen hafta 10 lira seviyesinde olan etiket fiyatı bugün Giresun'daki balıkçı tezgah ve manavlarında 20 lirayı görmüş durumda." dedi.



Kara, hamsi fiyatının düşmesini beklemediklerini, Karadeniz insanının ilerleyen günlerde de uygun rakamlara bu balığı yeme imkanı bulamayacağını ifade ederek, şunları kaydetti: "Türk karasularında hamsi avı neredeyse noktalanmak üzere. Birkaç gün daha az da olsa av sürecektir. Tezgahlarda bir süre daha bölgemizde avlanan hamsi tezgahları süsleyecek ancak biz fiyatın şu andaki seviyelerden aşağıya ineceğini tahmin etmiyoruz. Piyasaya ilerleyen günlerde Gürcü hamsisi girse de Karadeniz insanı bundan sonraki süreçte uygun fiyata hamsi yeme şansı bulamayacak."