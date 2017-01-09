Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'in Türk  karasularında hamsi avı sezonunun sona erme noktasına geldiğini belirtti. Avın giderek azalmasının etiket fiyatlarını vurduğunu, bugün  tezgahlarda hamsinin kilogram fiyatının 20 lirayı gördüğünü aktaran Kara, "Hamsi  avı yavaş yavaş sona eriyor. Birkaç gün içerisinde tamamen bitmesini bekliyoruz.  Hamsi avının azalması etiket fiyatını vurdu. Geçen hafta 10 lira seviyesinde olan  etiket fiyatı bugün Giresun'daki balıkçı tezgah ve manavlarında 20 lirayı görmüş  durumda." dedi.

Kara, hamsi fiyatının düşmesini beklemediklerini, Karadeniz insanının  ilerleyen günlerde de uygun rakamlara bu balığı yeme imkanı bulamayacağını ifade  ederek, şunları kaydetti: "Türk karasularında hamsi avı neredeyse noktalanmak üzere. Birkaç gün  daha az da olsa av sürecektir. Tezgahlarda bir süre daha bölgemizde avlanan hamsi  tezgahları süsleyecek ancak biz fiyatın şu andaki seviyelerden aşağıya ineceğini  tahmin etmiyoruz. Piyasaya ilerleyen günlerde Gürcü hamsisi girse de Karadeniz  insanı bundan sonraki süreçte uygun fiyata hamsi yeme şansı bulamayacak."