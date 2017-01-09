Sinop’u etkisi altına alan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresinden alınan bilgilere göre yoğun kar yağışı sebebiyle Ayancık’ta 60, Erfelek’te 42, Türkeli’de 30, Boyabat’ta 50, Durağan’da 26 ve Saraydüzü’nde 20 köy yolu kapalı durumda. İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Sinop’ta 228 köy yolu ulaşıma kapandı
09.01.2017 - 14:52 | Son Güncelleme: 09.01.2017 - 14:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sinop’ta etkili olan yoğun kar yağışı sonucu 228 köy yolu ulaşıma kapandı.
Etiketler : sinop,sinopta kar,kardan kapanan yollar,
436472 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/436472.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER